Vuelle Ecco Petrovic anima slava nel roster

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Uno dopo l’altro, laufficializza i suoi acquisti. Oggi è il giorno di Danilo, ala forte serba, ma di formazione italiana, cresciuta nel settore giovanile della Virtus Bologna. Capace di giocare spalle a canestro, dotato di grande tiro da tre punti, ma anche difensore arcigno, si completa bene con l’atletismo di Eric Lombardi nello spot di 4. Due giocatori complementari, che promettono di formare una bella accoppiata. Ottimo conoscitore del campionato di A2, dove ha giocato diverse annate, Danilo è nato in Serbia, a Vrsac (nella provincia autonoma della Vojvodina) nel ’99. Alto 203 cm per 109 kg, la sua carriera professionistica inizia nel 2015 in Italia, dopo quattro anni trascorsi nel vivaio delle V nere: affronta l’A2 con i bianconeri, club dove resta fino al 2017, vincendo la Coppa Italia LNP.