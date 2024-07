Reazione a Catena scadentucci | i Maritozzi nuovi campioni? Scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Le campionesse in carica di, le Forza e Coraggio da Cosenza, sono state sfidate nella puntata andata in onda questa sera su Rai 1 dai, team proveniente da Roma e composto da tre simpatici amici, Daniele, Francesco e Marco. Il loro nome deriva da un gioco di parole tra il famoso dolce romano e il fatto che i tre ragazzi sono tutti sposati da poco. Le campionesse, invece, una madre e le sue due figlie, hanno scelto il nome del loro team affidandosi alla traduzione in italiano di un modo di dire calabrese: ci'a putimu fà! Al gioco dell'Intesa Vincente, comunque, sono stati iad avere la meglio e quindi a strappare il titolo dialle Forza e Coraggio. I tre amici sono arrivati all'Ultimacon 89mila euro di montepremi.