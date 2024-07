Milan il mercato fatica a partire ma i tifosi rispondono presente Il dato sugli abbonati

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 3 luglio 2024), ilrossoneroma idel Diavolo: +5% degli abbonati rispetto alla scorsa stagione “Disertiamo la campagna abbonamenti, non rinnoveremo le nostre tessere, lo stadio sarà vuoto“. Sì, ormai siamo abituati a sentire le lamentele deinei momenti di difficoltà del club rossonero. Quando, però, viene aperta la vendita dei tagliandi per la nuova stagione, gli abbonamenti vanno letteralmente a ruba e questo è quello che è successo anche quest’anno. Nonostante ilfatichi ad entrare nel vivo, idelhanno risposto. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, infatti, sono oltre 35mila irossoneri che hanno riconfermato il proprio abbonamento per la prossima stagione, segnando un +5% rispetto alla scorsa annata.