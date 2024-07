Federico Fellini 50 anni d’amore con la moglie Giulietta Masina

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024)e lasono convolati a nozze nel 1943: la coppia è rimasta insieme per mezzo secolo nei quali hanno costruito un forte sodalizio anche professionale.e il rapporto con laStasera il regista riminese sarà tra i protagonisti della nuova puntata di Techetechetè in onda su Raiuno nella quale rivedremo storiche clip dedicate a La Dolce Vita, Agli albori delle loro carriere, quando laera impegnata in uno sceneggiato radiofonico della Eiar (futura Rai) nel quale recitava “Le Avventure Di Cico E Pallina” incontraarrivato negli studi per conoscere l’attrice che aveva già un discreto successo per proporle un ruolo nel film che stava preparando.