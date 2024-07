Dumfries destino legato a Buchanan Inter spalle al muro – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Denzelha il contratto in scadenza nel 2025 e dovrà rinnovare se vuole rimanere un giocatore dell’. Il club adesso è con leal, il Corriere dello Sport spiega la situazione con l’infortunio di Tajon. UNICA SOLUZIONE – Le possibilità a disposizione sono poche, anche pochissime. Tajonrientrerà in campo probabilmente nel 2025 e sarà difficile vederlo al top della forma in generale nella prossima stagione. La frattura alla tibia è un infortunio duro da affrontare e soprattutto da superare al 100%. Per questo motivo l’deve buttarsi prontamente sul mercato. Prima di farlo deve però risolvere un’altra situazione, vale a dire quella di Denzel. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025 e sembra stia aprendo alle cifre minori proposte dal club per il rinnovo.