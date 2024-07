Da FuturaNetwork di ASviS Che cos’è il lavoro? Gli statistici introducono nuovi metodi per valutarlo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dal sitodi Giuliana Coccia di martedì 25 giugno 2024. La globalizzazione, l’intelligenza artificiale e l’automazione stanno modificando il mercato del. L’Ilo ha introdotto un adeguamento degli standard per rilevarne correttamente le caratteristiche e per consentire di combattere l’economia sommersa. Il mercato delsta subendo una profonda trasformazione a causa di diversi fattori interconnessi che influenzano la sua struttura e le sue dinamiche. Tra i principali trend attuali si possono individuare i seguenti: L’automazione di compiti ripetitivi e l’utilizzo di tecnologie basate sull‘intelligenza artificiale stanno portando alla scomparsa di alcuni lavori tradizionali, ma allo stesso tempo ne stanno creandoin settori come la robotica, l’analisi dei dati e l’informatica.