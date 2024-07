Salis il generale Vannacci a Quarta Repubblica | In Italia non esiste la giustizia fai da te

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) Non si placano le polemiche attorno al caso di Ilaria. L’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha scosso l’opinione pubblica con la sua controversa ammissione. La, ex insegnante, ha infatti dichiarato di aver occupato abusivamente un alloggio popolare nella zona Navigli di Milano e di non avere intenzione di saldare il debito di 90mila euro accumulato con l’Aler. Roberto, il più votato della Lega, l’ha accusata in diretta a, programma Mediaset, senza contraddittorio: “Innonlafai da te”.Leggi anche: Ilaria, la testimonianza che la inchioda: “Occupava casa quando già viveva a Milano” “Un atto di militanza politica” Per la, il suo gesto è stato un atto di militanza politica.