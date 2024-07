Salernitana ufficiale l’addio di Sottil | poker di nomi per il sostituto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) Neanche il tempo di arrivare e prendere contatto con l’ambiente che Andreaha deciso di lasciare la. L’ex tecnico dell’Udinese ha deciso di chiamarsi fuori a causa dell’incertezza sul futuro della società e sulla possibilità di un ridimensionamento del progetto. Il ds Petrachi è già a lavoro per trovare il nuovo allenatore dellache sostituisca. Il nuovo allenatore della: iper il dopoIl nome caldo delle ultime ore è quello di Alberto Aquilani, tecnico accostato a diverse squadre, ma sul quale ci sarebbero delle difficoltà. In corsa per il ruolo di nuovo allenatore dellaanche Eugenio Corini, Cristiano Lucarelli e Fabio Caserta. Non è da escludere però l’eventuale scommessa su un tecnico in arrivo dalla Serie C.