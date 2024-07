Ortomercato via ai lavori Restyling del parcheggio per un costo di 710mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Al via lunedì 8 idi riqualificazione del. L’intervento, che si concluderà a dicembre, ha uncomplessivo died è finanziato da Con.Ami e da Area Blu. Previsti, in particolare, il rifacimento della impermeabilizzazione e della pavimentazione del primo piano della struttura, alla quale si entra da viale Zappi, che già lo scorso anno era stata interessata da un paio di cantieri. Oltre che l’intero primo piano, questo nuovo intervento interesserà anche la rampa di accesso, una piccola zona al piano terra e alcuni punti del piano interrato ammalorati a causa delle infiltrazioni. Nel dettaglio, il progetto prevede la rimozione delle attuali pavimentazioni, dei sottofondi e del sistema impermeabilizzante e il rifacimento con pavimentazione in cemento (salvo nella piccola porzione del piano terra dove per omogeneità con il resto del piano saranno riproposte le betonelle).