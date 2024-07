Nuovo atto aziendale della Asl di Latina approvazione unanime dei Sindaci

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – La conferenza deiper la sanità, presieduta dal sindaco diMatilde Celentano, ha approvato all’unanimità la bozza delAsl di, già illustrata il 18 giugno scorso dal commissario straordinario Sabrina Cenciarelli e contenente una novità esposta oggi. Ad inizio dei lavori, infatti, il commissario Cenciarelli ha aggiornato i presenti sulcontenuto introdotto dopo la preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali dalle quali è arrivato il suggerimento. La novità riguarda l’istituzione di un’area funzionale interdipartimentaleSicurezza alimentare e Sanità pubblica veterinaria. Si tratta di un’area di coordinamento delle unità che agiscono trasversalmente lungo la filiera agroalimentare, un’eccellenza del territorio, in tutte le fasiproduzione,lavorazione, trasformazione, distribuzione, vendita e somministrazione degli alimenti, con approccio multidisciplinare per garantire in ogni fase la salubrità degli alimenti, contribuire alla prevenzione delle patologie nutrizionali, in linea con gli obiettivi del Piano regionale strategico.