L' appello di Marattin e Costa per ricostruire il Terzo Polo | Via i personalismi serve un progetto politico

(Di martedì 2 luglio 2024) Prove di coesione. In mattinata i deputati di Italia Viva e Azione Luigied Enricohanno pubblicato unfirmato a quattro mani peril. Una lettera aperta pubblicata sulla piattaforma di petizioni Change.org che punta a raccogliere le sottoscrizioni di cittadini che ancora credono in unbasato su "un unico grande partito liberal-democratico e riformatore" in modo che non ci si debba rassegnare alla logica del bipolarismo. Via i "", scrivono, non bisogna partire dal "chi", ma piuttosto dal "cosa e dal come". L'arriva dopo le parole del segretario di Italia Viva, Matteo Renzi, che qualche settimana fa ha proposto di ripartire da un congresso in autunno per un nuovo "con unnome al comando".