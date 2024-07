La figlia di Milly Carlucci e il matrimonio | Sorrido delle critiche Il suo racconto della cerimonia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Monsummano (Pistoia), 2 luglio 2024 – “. Le ignoro e vado avanti. Vogliamo vivere la nostra storia”. Sono le parole di Angelica Donati, 37 anni, manager d’azienda edi, conosciuta showgirl e conduttrice di “Ballando con le stelle” e Angelo Donati, imprenditore. La donna, in una lunga intervista a Vanity Fair, parla all’indomaninozze con il principe Fabio Borghese nella villa nobiliare di quest’ultimo, a Montevettolini, nel comune di Monsummano. Uno dei matrimoni dell’anno in Toscana, con tanti volti noti che hanno partecipato, da Nicola Porro a Simona Ventura. Angelica Donati si sofferma in particolare sullericevute sui social network per la grande differenza di età tra lei e il principe.