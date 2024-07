Giostra il concorso Lancia d' Oro per la presentazione del bozzetto relativo alla realizzazione della impugnatura delle Lancia della 146esima edizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 – Il Comune di Arezzo bandisce ild'Oro” per ladeld'Oro da assegnare al Quartiere vincitoredel Saracino in programma il prossimo 1 settembre e dedicata agli 800 anniStimmate di San Francesco. Possono partecipare alartisti, designer, grafici, architetti, studenti d'arte e tutti coloro che, a vario titolo, abbiano maturato abilità in campo artistico. Ogni partecipante può concorrere con ladi un solo. Ilsolache sarà realizzata ad intaglio dal maestro Francesco Conti, dovrà essere liberamente ispiratodedica degli otto secoli dalle Stimmate ricevute da San Francesco d’Assisi.