F1 i precedenti della Ferrari in Gran Bretagna La Rossa mira alla vittoria 19 nella tana del lupo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Domenica 7 luglio verrà messa in scena la 75ma edizione delPremio didi F1. Si tratta di un’istituzione per il Circus, essendo una delle due gare sempre presenti nel calendario iridato. L’appuntamento è altresì storico per la. Proprio in terra britannica, precisamente a Silverstone (dove si correrà nel weekend), la Scuderia di Maranello ottenne la sua prima. Era il 14 luglio del 1951 e José Froilàn Gonzalez fu in grado di battere le Alfa Romeo, fino a quel momento dominatrici incontrastatecategoria. Quel sabato di 73 anni fa, il Cavallino Rampante batté il Biscione grazie ai consumi più ridotti (ledovettero effettuare un unico rifornimento, contro i due delle rivali). In, le Rosse hanno complessivamente ottenuto 18 vittorie.