Allarme riciclaggio Maremma sale il rischio

(Di martedì 2 luglio 2024) "Un complessivo aumento delcollegato al contante, principalmente nella provincia di Grosseto". Si legge così nell’analisi dell’Antiche è stata pubblica dal Sole 24 Ore: la maggiore diffusione del contante è al sud, ma è il centro nord (e soprattutto lainsieme alle province di Pistoia e Pisa) che il, associato al denaro liquido, aumenta considerevolmente. In ballo ci sono movimentazioni di contanti in tutta Italia per 179 miliardi di euro. Si tratta di operazioni complessivamente comunicate dai soggetti obbligati (tipo banche e Poste) e che sono in aumento del 3,5% rispetto al 2022. Dall’analisi emerge infatti che gli utilizzi anomali di contanti "risultano relativamente più frequenti nelle province del centro nord".