Alla scoperta del mare con il gruppo canoe ’Marinai d’Italia’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Dopo la bella esperienza e il grande riscontro in termini di attenzione e curiosità riscontrato lo scorso anno, ilMarinai d’Italia (sul lungoFaleria) sta proseguendo, anche in questa estate, la propria attività di divulgazione della conoscenza e dell’uso della canoa, portando avanti diversi progetti. Oltre ad accogliere le ‘dragonesse’ dell’associazione Infinitae che da ottobre utilizzano gli spazi della concessione balneare per i loro allenamenti, "stiamo portando avanti un progetto promosso dai Servizi Sociali del Comune dal nome è ‘Aut – in canoa’ e che vede il coinvolgimento di ragazzi autistici. Sono una decina e una volta a settimana, per un totale di 10 incontri vengono a lezione di canoa" spiega Enzo Vagnoni, uno dei quattro istruttori.