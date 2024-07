Agguati e tradimenti nell' ultima puntata di Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 2 luglio 2024) Come c’era da aspettarsi, e come aveva ben intuito Marina, c’era Lara dietro la spiata giornalistica sulla storia del bambino. Aveva architettato tutto lei, anche la messa in scena che la coinvolgeva. Ma Roberto Ferri, nonostante tutto, ancora pende dalle sue labbra, pur rischiando di litigare con Marina per questo motivo. Va a casa di Lara e i due tornano a baciarsi. Clara invece vive momenti di panico. Va da Giulia a salutarla prima di partire, ma mentre gira per il quartiere viene colpita da un agguato organizzato per farla fuori. Damiano, che aveva intuito tutto, si trova lì proprio al momento dello sparo, riuscendo forse a evitarle il colpo di grazia. Per alleggerire (o appesantire, dipende dai punti di vista) la, si passa alla famiglia Del Bue.