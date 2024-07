Un posto al sole anticipazioni 1 luglio 2024 | una dura discussione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 1 luglio 2024) Rossella Graziani avrà una durissimacon Michele nel corso della puntata di Unalin onda lunedì 1°. La ragazza, infatti, si ritroverà a discutere con suo padre e tra loro nasceranno delle incomprensioni inaspettate, mentre Ornella sarà molto dispiaciuta per quello che è successo con Luca in ospedale. Il primario, in particolare, ha commesso un errore gravissimo e ha sbagliato a prescrivere dei farmaci ad un paziente, rischiando di provocargli un arresto cardiaco. Ornella, però, si è accorta dell'errore in seguito al malore dell'infermiera Jolanda, la quale, poco prima di sentirsi male, stava andando proprio dal paziente a somministrargli la cura prescritta da De Santis. A quel punto, dopo aver soccorso la donna, Rossella ha recuperato la cartella clinica che le era stata affidata e si è accorta del gravissimo errore commesso dal primario.