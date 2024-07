Oltre il pollo e il riso alla scoperta della cucina africana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 1 luglio 2024) Provate a chiedere a un francese come sia laeuropea. Fate lo stesso poi con uno svedese e poi con un italiano. Le risposte saranno tutte diverse, non ci sarà quasi niente di comune. Forse, potreste trovare alcune similitudini tra la Grecia, il nostro Paese, magari la Croazia o la Spagna, ma per il resto sarebbe davvero complicato trovate dei punti di incontro generali per un continente che parla lingue diverse, mangia cibi diversi e vive di culture diverse. L’Europa ha una superficie di 10.530.000 chilometri quadrati, per l’Africa bisogna prendere questo numero e moltiplicarlo per tre. Ora, è facile rendersi subito conto che chiedere a un africano cosa si mangia in Africa, sia una domanda ancora più assurda. E ancora più assurdo è pensare di conoscere ladi un intero continente solo per sentito dire o per pigrizia culturale.