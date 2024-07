Nunzio Fresi e la sua famiglia conquistano i social | Il segreto? Naturalezza e un pizzico di ironia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Monza, 1 luglio 2024 – “e undi”. È questo ildel successo delladi, che oggi conta ben 1,6 milioni di follower su TikTok , 400mila su Instagram e 450mila su YouTube. Origini sarde, ma nato e cresciuto in Brianza,si avvicina aidurante il Covid, quando la sua agenzia immobiliare è costretta a fermarsi. Ma quel passatempo diventa qualcosa di più: dalla pubblicazione di un video ironico in compagnia della moglie Federica al debutto delle figlie Virginia (otto anni) e Ginevra (sette anni), in breve tempo laconquista il web. Ogni giorno iportano milioni di persone nella loro vita regalando sorrisi e un'idea di amore semplice fatto di impegno, rispetto e piccoli gesti quotidiani.