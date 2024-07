Circonvallazione proseguono i lavori di asfaltatura | vicina la riapertura della seconda corsia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Bergamo. Si avviano verso la conclusione isulladi Bergamo, nel tratto compreso tra via Borgo palazzo e il Rondò delle Valli (all’altezza dell’incrocio con via Gleno). Il tratto era stato chiuso venerdì (28 giugno) dopo la rottura di una tubazione sotterranea nelle prime ore del mattino che aveva causato crepe nel manto stradale e aveva allagato la carreggiata. Già in serata tecnici di Uniacque avevano provveduto alla sostituzionesezione del tubo danneggiato, consentendo ladi una delle due corsiestrada. Le operazioni didovrebbero terminare oggi (lunedì 1° luglio) verso le 18, quando dovrebbe essere ripristinato il normale flusso di traffico. A causa del temporaneo restringimentocarreggiata sono attualmente segnalati rallentamenti in prossimità del tratto interessato.