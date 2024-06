Nazionale Gravina blinda Spalletti | Non si cambia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 30 giugno 2024) Il giorno dopo l’eliminazione dell’Italia agli Europei di calcio, il presidente della Federcalcio, Gabriele, ha espresso tutto il suo dispiacere per non essere riuscito a regalare ai tifosi la gioia che meritavano. “Siamo dispiaciuti per il risultato soggetto a tante variabili. Quello che purtroppo rimane è la delusione per non aver potuto dimostrare tutto quello che è stato fatto,” ha dichiarato, sottolineando l’amarezza per l’incapacità di reagire ai limiti oggettivi con una risposta diversa.ha raccontato di una riflessione condivisa avvenuta il giorno precedente insieme al mister, Buffon e tutta la squadra. “Abbiamo diviso tutte le nostre responsabilità equamente. Non abbiamo nulla da nascondere, siamo tutti responsabili ma dobbiamo continuare a esserlo appellandoci a un grande senso di responsabilità,” ha affermato il presidente della Figc.