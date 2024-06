Professore pedofilo | il Pubblico Ministero di Latina chiede 9 anni di reclusione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 29 giugno 2024) Sono stati richiesti novee quattro mesi diper Alessandro Frateschi, exdi religione ed ex diacono, accusato di violenza sessuale. Oggi, davanti al gup del Tribunale di, Laura Morselli, il pm Giorgia Orlando ha presentato la ricostruzione dell’indagine, iniziata a gennaio 2023 e condotta dai Carabinieri,ndo la condanna dell’imputato. I Fatti Contestati I reati contestati a Frateschi risalgono agli2018 e 2022, e sarebbero avvenuti tra Terracina e. Le parti offese sono cinque, tra cui tre studenti del Liceo Scientifico Majorana di. In aula erano presenti i genitori di alcuni ragazzi coinvolti e la Garante per l’infanzia, Sansoni, che si sono costituiti parte civile. Prossime Udienze L’udienza riprenderà il 12 luglio, con gli interventi delle parti civili, seguiti dall’arringa dei difensori dell’imputato.