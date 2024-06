LIVE Italia-Svizzera 0-0 Europei 2024 in DIRETTA | avvio complicato per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

22? Non si capiscono Rieder ed Embolo. Il numero 26 voleva una combinazione nello stretto. 21? Manovra avvolgente dellache ora è tutta riversata nella metà campo azzurra. 20? Perplessità sulle condizioni di El Shaarawy che si è toccato ripetutamente la zona dell'inguine. Non a caso si scalda Cambiaso. 19? Nooo! Schema dell'con Fagioli che alza il pallone dietro alla barriera dove arriva Di Lorenzo. Il terzino azzurro non colpisce pienamente il pallone con il mancino. Azione che si sarebbe dovuta rivedere al VAR visto che il guardalinee ha poi alzato la bandierina. 19? Punizione da circa 30 metri per l'. Vedremo se si concluderàmente verso la porta. 18? Iniziativa personale di Vargas, che si inserisce bene e serve Rieder il quale tocca per Embolo.