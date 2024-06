Baseball | squillo di San Marino nel sabato di Serie A Bene Parma e Macerata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Sanriacciuffa il vertice della classifica nella gara-3 riservata alla divertentissimacontro l’Unipol Sai Bologna, fiore all’occhiello del nono turno dellaA 2024 di. Dopo le sconfitte in gara-1 e in gara-2 i sammarinesi si sono imposti in gara-3, raggiungendo i diretti avversari con 18 vittorie e 9 sconfitte nel girone A,ì. Un match molto tirato quello delle due compagini, risolto praticamente al sesto inning, quando sul parziale di 3-2 in favore degli emiliani, Sanha messo a referto altri tre sigilli grazie a un singolo di Lorenzo e un double play di Di Fabio. Tutto facile poi per, che ha archiviato la pratica BBC Grosseto per 7-12 e 1-2, oltre che per, uscita vittoriosa dal doppio confronto con la BSC Grosseto per 7-1 e 3-2.