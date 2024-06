Italia-Svizzera il ct elvetico sminuisce gli azzurri | È il paese della tattica Vogliamo vincere prima dei rigori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 28 giugno 2024) Giornata di vigilia a Berlino, dove sabato 29 giugno andrà in scena, ottavo di finale degli Europei di calcio. La nostra Nazionale, qualificatasi all’ultimo assalto grazie al gol di Zaccagni contro la Croazia, cercherà di avere la meglio sugli elvetici, che ci hanno estromesso dagli ultimi Mondiali nell’ambito del girone di qualificazione. Gliproveranno ad alzare il tasso tecnico dopo tre partite estremamente complicate disputate nella fase a gironi. Murat Yakin, CT, non si è nascosto nella conferenza stampa all’Olympiastadion: “Siamo concentrati per domani, sappiamo quello che possiamo fare. Stop. E ci siamo esercitati anche sui, ma ci piacerebbe chiuderla”. Il CT è tornato anche sul netto ko contro il Portogallo durante l’ultima rassegna iridata: “Era un altro torneo, tutto diverso.