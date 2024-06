Giulia Cecchettin quelle ultime foto con Filippo Raccapricciante

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 28 giugno 2024) Leimmagini di, scoperte dagli inquirenti sul cellulare dell’ex fidanzatoTuretta, rappresentano un tassello cruciale nelle indagini. Questegrafie, scattate tra le 18 e le 21 dell’11 novembre, giorno della tragica morte di, sono state rese pubbliche dal programma “Pomeriggio Cinque News”. Gli scatti ritraggono i due giovani al centro commerciale di Marghera “La Nave de Vero”, dove si erano recati per fare acquisti in vista della laurea di. Le immagini delle videocamere di sorveglianza sono ora integrate datrovate sul telefono di Turetta. Tra levi sono scene diche prova vestiti, momenti in cui è seduta al bar, e diversi selfie in cui appare insieme a. Poche ore dopo questi scatti,ha commesso l’orribile omicidio, cercando successivamente di occultare il corpo e fuggendo in Germania, dove è stato infine catturato.