Perché Gomorra di Roberto Saviano si chiama così?

(Di lunedì 3 giugno 2024) In principio fu, il romanzo d’inchiesta di, pubblicato nel 2006 e diventato poi un caso editoriale (e politico). Poi arrivò il bellissimo film di Matteo Garrone, premiato a Cannes nel 2008 con il Gran Premio della Giuria. E, naturalmente, la serie televisiva di Sky che in questi giorni ha compiuto 10 anni. Madecise di intitolare il suo libroè il racconto veritiero della camorra che affonda le sue radici da Napoli al mondo. Quindi per prima cosa c’è un’assonanza tra le parole camorra e. In secondo luogo c’è la citazione diretta a un’omelia di Don Giuseppe Diana, il parroco di Casal di Principe, assassinato nel 1994 dagli uomini dei Casalesi per il suo impegno antimafia. Diana disse: “Non rendiamo questa terra ladel Paese“.