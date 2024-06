L’uguaglianza di genere nel Tech La nuova sfida delle donne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) AUMENTANO LEnel, madiè ancora lontana. Nel 2023 una startup su quattro nel mondo è stata fondata da una donna, in Italia solo una su 8. In dieci anni la leadership femminile è quasi raddoppiata, passando in Europa dall’8 al 14%, ma le società di bigsono ancora guidate da uomini. Questi sono solo alcuni dei dati messi in evidenza da uno studio di Kletcha & Co, investment bank paneuropea indipendente specializzata nei settori. La percentuale diattive in ambitoa livello globale è in aumento: tra i big, Google segnala che l’incidenza femminile è passata dal 31% del 2018 al 34% nel 2023, Microsoft evidenzia che lecon ruoli in ambitosono passate dal 21,4% nel 2019 al 26,6% nel 2023.