Incidente nel Salento Si schianta con la moto 54enne in terapia semintensiva

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unnel. Un uomo di 54 anni di Carmiano, F.C. le sue iniziali, è stato ricoverato in ospedale dopo uno schianto avvenuto, nella serata di ieri, sulla strada provinciale 21 che collega Porto Cesareo a Leverano. L’uomo guidava unaSuzuki e si èto contro una rotatoria vicino a Pittuini, nell’agro di Nardò, per cause ancora da accertare. Da una prima ricostruzione di quanto avvenuto, però, sembra che il centauro stesse tornando dal lavoro. Sul luogo dell’nel, infatti, sono stati trovati il casco, parti dellae una scarpa antinfortunistica. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi. Ilalla guida dellacicletta, dopo aver urtato il cordolo della rotatoria, avrebbe fatto un volo di alcuni metri.