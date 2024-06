‘El Paraìso’ al cinema dal 6 giugno

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 3 giugno 2024) ROMA – ‘Eldi Enrico Maria Artale, Miglior sceneggiatura e Miglior interpretazione femminile per Margarita Rosa de Francisco nella sezione Orizzonti di Venezia 80, arriverà in tutte le saletografiche italiane dal prossimo 6. Una produzione I Wonder Pictures. Julio Cesar (Edoardo Pesce) ha quasi quarant’anni e vive con sua madre, una donna colombiana dalla personalità trascinante. I due condividono praticamente tutto: una casetta sul fiume piena di ricordi, i pochi soldi guadagnati lavorando per uno spacciatore della zona, la passione per le serate di salsa e merengue. Un’esistenza ai margini vissuta con amore, al tempo stesso simbiotica e opprimente, il cui equilibro precario rischia di andare in crisi con l’arrivo di Ines, giovane ragazza colombiana.