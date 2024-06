Dj Ringo contro Victoria De Angelis | Tutti rockers con il cu*o degli altri poi fanno i Dj e mettono musica di mer**

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Sonocon il… Rock di qua rock di la, band di qui band di la, musicista di qua e di là, ma poia fare i DJ e metterdi merda…”. Parole che Dj, direttore artistico di Virgin Radio, ha deciso di scrivere a commento di un video diDe, bassista dei Maneskin, impegnata in un Dj Set. Tanto è caro al dj l’argomento che il detto video lo ha addirittura postato sul suo profilo Instagram. Ora, non si capisce quale sia il punto: un musicista di una band rock non può metteredance? Mettedance brutta? Chissà. In ogni caso, anche i commentatori si sono divisi: “Comunque questo non è fare il dj, ma la cubista che si sceglie le tracce da sola. Non offendiamo chi sa fare questo mestiere anche davanti a 20 persone”, ha scritto, conduttore radiofonico e dj Paolo Noise chiarendo di più il punto.