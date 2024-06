Disegno eversivo come in Corea del Nord Annunziata la spara su Meloni campagna d' odio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) "In virtù della legge Renzi, le nomine dei vertici Rai le fa Palazzo Chigi, quindi Giorgiaera il mio editore. E se l'editore non mi apprezza, io me ne vado". Lucia, candidata alle europee con il Pd, spiega così a Repubblica la decisione di lasciare il suo programma, In mezz'ora, e la tv pubblica. Scelta seguita, a distanza di qualche mese, dalla discesa in campo in politica con i democratici. "Ho lasciato perché avevo avuto molti segnali del fatto che la premier non mi stimasse - spiega la giornalista -. Nell'intervista per un libro e in un comizio a Caltanissetta aveva detto: 'non è una vera giornalista, ha lavorato solo perché in tasca aveva una tessera di partito, lei non è espressione della meritocrazia, che noi invece intendiamo riportare in Rai'".