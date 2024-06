Voglio che la mia storia aiuti altre donne sopravvissuta alle violenze del marito si candida nel comune che l’ha accolta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Sono passati quattro anni da quando ha lasciato la casa dove subivae umiliazioni in continuazione. Anni vissuti in una località tenuta segreta con i suoi tre figli fino alla decisione di uscire allo scoperto ersi al consiglio comunale di Borgo San Lorenzo (Firenze). Qui Caterina Stellato, 43 anni, e i suoi bambini sono stati accolti con calore e solidarietà e concretezza. E proprio per ripagare una comunità così empatica che, come racconta La Nazione, la donna ha deciso di restituire mettendosi al servizio di tutti. Il caso della donna era diventata molto noto per un video virale che ritraeva l’uomo mentre cercava di arrampicarsi su una grondaia per entrare in casa della moglie nel 2020. “che la miapossa aiutarea trovare il coraggio di denunciare.