Tradizione del Palio rispettata | traslazione della Croce e consegna del Peso

(Di domenica 2 giugno 2024) Legnano, 3 giugno 2024 – È vero che gli eventi collegati al2024 proseguiranno anche a giugno, ma è indubbio che con ladi sabato sera la parte più tradizionalemanifestazione è stata archiviata e, dopo l’incoronazione al campo Mari, la contrada di Legnarello ha avuto anche l’ennesima, meritata passerella per le viecittà. La celebrazione ha preso il via con lain piazza San Magno del, la scultura in argento di 1.176 grammi che costituisce il Premio alla Contrada vincente: are ilnelle mani del Gran Priore di Legnarello, Alessandro Mengoli, il Supremo Magistrato e sindaco Lorenzo Radice. Ildel 2024 s’intitola “Civitas“ e rappresenta una corona con otto punte, che recano gli stemmi di ciascuna contrada.