Bridgerton un' attrice della serie Netflix è orgogliosamente innamorata di una donna

(Di domenica 2 giugno 2024) Una starfamosadiha affermato: "sono orgogliosa di esseredi una" proprio durante il Pride Month. Con l'arrivo del mese del Pride, le celebrità di tutto il mondo stanno condividendo storie e messaggi di supporto alla comunità LGBTQ+. Tra questi, spicca il toccante post di Jessica Madsen, conosciuta per il suo ruolo come Cressida Cowper nella popolare. Jessica Madsen diRivela la Sua Storia d'Amore per il Pride Month Il primo giugno l'ha pubblicato su Instagram un post celebrativo con immagini di marce storiche e un selfie color arcobaleno, accompagnato da una dichiarazione significativa: "Sonodi una, lo dico forte e chiaro e ne sono orgogliosa!".