Separazione delle carriere | il ruolo del pm è cruciale e merita una riflessione profonda

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) L’avvento della Costituzione italiana ha segnato un punto di svolta fondamentale per il sistema giudiziario, in quanto ha riconosciuto e tutelato l’indipendenza esterna della magistratura dal potere esecutivo. Questo principio è sancito in modo chiaro nel terzo comma dell’articolo 107 della Costituzione, il quale afferma che i magistrati si distinguono tra loro soltanto per la diversitàfunzioni esercitate. Tale principio ha permesso di affrancare definitivamente il Pubblico Ministero dal controllo dell’esecutivo. Di recente, il Consiglio dei ministri ha discusso un disegno di legge costituzionale volto a separare ledei magistrati, una decisione che, sebbene dibattuta per soli 20 minuti, solleva numerose questioni. A partire da una domanda fondamentale: qual è l’utilità del Pubblico Ministero nel nostro sistema giudiziario? Ildel Pubblico Ministero èunaapprofondita, soprattutto alla lucerecenti decisioni politiche.