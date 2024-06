L' arma introvabile e il sangue pulito | il generale Garofano e tutti i dubbi sul caso Siu

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) Rimane un mistero come Soukaina El Basri, per“Siu”, si sia procurata quella grave ferita al petto che l'ha mandata in coma. Ma soprattutto, è verosimile credere che a un tentativo di suicidio, in unnel quale l'ancora non si trova e ci sono macchie diche sono state lavate? È quello che si domanda anche il gip di Biella che, nel frattempo, dopo la convalida del fermo, ha scarcerato il 37enne marito dell'influencer Jonathan Maldonato. La donna si è svegliata dal coma e nell'attesa che possa parlare, la versione ufficiale dell'uomo rimane quella del tentato suicidio nell'appartamento di famiglia a Chiavazza lo scorso 16 maggio, che Siu avrebbe voluto mascherare chiedendo al marito di parlare di incidente domestico. Sul, durante la puntata di Quarto Grado in onda su Rete 4 venerdì 31 maggio, è intervenuto ildei Carabinieri Luciano, che ha svolto un sopralluogo di oltre 5 ore nella casa.