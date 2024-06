Il Terranuova Traiana domani a Maccarese si gioca la finale play off

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Arezzo, 01 giugno 2024 – Semidi ritorno per ilcheal W3 Stadium disil’accesso allanazionale che consegnerà alla vincente il lasciapassare per il prossimo Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D. Una gara importantissima, che si giocherà in un ambiente infuocato, con un gran tifo che spingerà i bianconeri di casa al successo. Dopo il 2-1 dell’andata al Matteini, i biancorossi si qualificano se vincono o pareggiano. In virtù del regolamento che dà valore doppio ai gol fatti i trasferta in caso di parità di punti e differenza reti, i terranuovesi si qualificano anche con la sconfitta con un gol di scarto, segnandone però almeno 2 (3-2, 4-3, 5-4, eccetera per i laziali). Allabasta invece vincere 1-0, oppure con 2 gol di scarto.