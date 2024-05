WWE | Ipotesi sul futuro di Becky Lynch potrebbe prendersi una lunga pausa

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 30 maggio 2024) In questi giorni si sta parlando molto deldi. L’irlandese è in scadenza di contratto con la WWE (ad inizio giugno) e, ad oggi, il rinnovo non è ancora arrivato. Pare alquanto probabile, dunque, che “The Man” diventi una free agent. Tra le variesul suo, quella di un periodo dipiuttosto lungo. Periodo di? Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha parlato della situazione riguardantee del suo. Secondo quanto evidenziato dal giornalista, “The Man” si prenderà un periodo dipiuttosto lungo: “Da quello che ne so si prenderà un periodo dipiuttosto lungo, complice anche l’assenza di Seth Rollins”. Insomma ildell’irlandese resta incerto. Tra pochi giorni, salvo non arrivi il rinnovo, sarà un free agent e staremo a vedere se le arriveranno offerte da altri lidi, AEW in primis.