Fonte : romadailynews di 30 mag 2024

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione e rallentamenti sul grande raccordo anulare per un incidente avvenuto all’altezza della via Ardeatina in carreggiata interna chiusa per incidente via di Castel di Leva in prossimità di via di Torre Sant’Anastasia nelle due direzioni chiusa anche ma per lavori via di San Basilio all’altezza di via Leonida Bissolati un altro incidente rallenta il traffico in via Orti della Farnesina all’altezza di via Mario Beltrami da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma.

Traffico Roma del 30-05-2024 ore 13 | 30