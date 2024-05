Anziani lasciati soli Provincia poco attenta | | Mancano i servizi e gli intrattenimenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dati alla mano: Ascoli Piceno è unadi, ma che aglinon pensa. "Iper gli spostamenti sono insufficienti, i pullman passano di rado, i marciapiedi sono frammentati e sconnessi, si pensa alla tecnologia e a fare tutto online ma noicosì siamo solo più esclusi. Hai sempre bisogno di un giovane per fare praticamente tutto". Commenta così una cittadina ascolana over 80 la classifica del Il Sole 24 Ore, che ha dareso pubblici i punteggi delle province italiane in merito a qualità della vita per, giovani e bambini. Ladi Ascoli si posiziona settantasettesima su 107 per quanto riguarda gli over 65, registrando un punteggio di 376,2. Posizione non pessima, ma sicuramente da migliorare.