Storia della donna che sta portando la pizza fritta ungherese in giro per la Transilvania

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 28 maggio 2024) Ha vissuto 30 anni in Italia, Iolanda Szabo, ma la sua attività ha deciso di aprirla nella sua adorata, dove è cresciuta. La sua famiglia è d’origine, «una minoranza importantissima nel territorio, con un forte senso di comunità». Stimolato anche dal langos, la tradizionaleche laha deciso di portare inper il paese. Langos, lainCon il suo truck gira per tutta Hargita, nel cuore, tra mercati contadini e paesini, poi a Suseni, piccolo comune che racchiude più villaggi, ha aperto un suo ristorantino con posti a sedere «ma spesso neanche servono, lasi mangia in pochi bocconi» scherza. Continuando così l’antica tradizione del langos, un tempo appannaggio esclusivo di fiere e sagre di paese, «ma è un prodotto così buono che è un peccato mangiarlo solo nelle occasioni: volevo che ogni giorno fosse speciale».