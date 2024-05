Ipotesi di suicidio per Angelo Onorato - l’analisi delle telecamere

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sembra sempre più plausibile l'che, architetto palermitano di 56 anni e marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato morto ieri in auto con una fascetta da elettricista stretta attorno alla gola, si sia tolto la vita. Tuttavia, la vicenda resta complessa e piena di interrogativi per gli inquirenti. I primi accertamenti della polizia suggeriscono un gesto estremo, ma la moglie e la figlia dirifiutano categoricamente l'idea del, insistendo che si tratti di un omicidio.Le due donne, che hanno trovato il cadavere, avevano localizzato il SUV del familiare tramite l'iPhone dopo che questi, uscito per un appuntamento, non era rincasato. Il veicolo è stato rintracciato sul ciglio di via Minutilla, una strada trafficata parallela all'autostrada per Mazara del Vallo.