Lazio | raggiunta la qualificazione in Europa League grazie al settimo posto

(Di domenica 26 maggio 2024) Lapareggia 1-1 contro il Sassuolo e conclude il suo campionato a quota 61 punti, che danno la matematicainal. La Fiorentina infatti, che deve ancora disputare la sua ultima partita di campionato a Bergamo contro l’Atalanta, anche in caso di vittoria non può più raggiungere i biancocelesti. Stagione sotto tono per la squadra della capitale, reduce dal secondoalle spalle del Napoli della passata stagione, che non è riuscita a replicare la grande annata. L’esonero di Sarri e l’arrivo in panchina di Tudor ha svoltato la stagione della, ma troppo tardivamente per puntare ad unin Champions. I biancocelesti disputeranno dunque la seconda competizione europea insieme ai rivali cittadini della Roma.