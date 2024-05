Chris Van Tulleken | Questi sono insospettabili cibi ultraprocessati E fanno molto male

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Perché mangiamo qualcosa che non è cibo e non riusciamo a smettere? Come possiamo riconoscere ed evitare ichealla nostra salute?Vanrisponde a queste e ad altreoni nel suo libro,. Come riconoscere ed evitare glinemici della nostra salute, edito in Italia da Vallardi, che è già un best seller Offertavan18,90 EUR ?5% 17,95 EUR Acquista su Amazon In questo libro già bestseller internazionale, il medico e scienziato inglese, che lavora presso lo Hospital for Tropical Diseases di Londra, nonché pluripremiato giornalista della BBC,Vanci spiega perché il nostro corpo non è evolutivamente in grado di sostenere il cibo ultraprocessato e come questo implichi gravi rischi per la nostra salute (e per il mondo in cui viviamo).