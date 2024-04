Il Benevento ritrova i gol 4-0 contro il Latina e sogna il secondo posto | Lanini decisivo - Ferrante in versione ‘El Tigre’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 21 aprile 2024) Tempo di lettura: 6 minutiDopo il ko nel derbyl’Avellino, non poteva rimettersi in marcia meglio il, che al ‘Ciro Vigorito’ ha annientato il(4-0)ndo in un colpo solo i tre punti e la vena realizzativa, anche grazie alla presenza diche ha dato avvio al festival del gol sbloccando il punteggio nel primo tempo. I risultati positivi provenienti dagli altri campi, poi, hanno consentito aldi conquistare in maniera matematica il terzo(+4 sulla Casertana che ha pareggiato a Giugliano), ma il ko dell’Avellino a Taranto (1-0) ha permesso inoltre ai giallorossi di raggiungere a 66 punti gli irpini in seconda posizione, ma la squadra di Pazienza è in vantaggio negli scontri diretto in caso di arrivo a pari punti. ...