(Di sabato 20 aprile 2024) In occasione dell'arrivo il 24 aprile 2024 nelle sale italiane di Spy xCode: White, abbiamo raccolto 5 curiosità sul celebre, e ovviamente sui suoi personaggi, che potreste non conoscere. Azione, spionaggio, situazioni paradossali, tenerezza e tanto, tanto divertimento. Sono questi gli ingredienti di Spy x, l'che potete trovare su Cunchyroll e del quale sono disponibili due stagioni che vi catapulteranno nelle complicate e vivaci vicende di una famiglia molto particolare e con la quale è praticamente impossibile annoiarsi, che ritroviamo anche in sala dal 24 aprile con Spy xCode: White, primo film dedicato alla serie, un'avventura originale presentata da Sony Pictures e Crunchyroll e distribuita da Eagle Pictures. Lui è una spia, lei un'assassina, la loro figlia Anya ...

Sarà in sala dal 24 aprile Spy x Family Code : White , il lungometraggio anime basato sul manga di Tatsuya Endo e sulla serie tv di Wit Studio e CloverWorks. Ecco il nuovo teaser trailer in italiano ! (comingsoon)

PUBG Mobile ha dato il via ad un nuovo evento con SPY×FAMILY , uno degli anime di maggior successo degli ultimi mesi. A partire da oggi e fino al 12 maggio, i fan possono gustarsi questa ... (game-experience)

Spy x Family: 5 cose che forse non sapete sull'anime - In occasione dell'arrivo il 24 aprile 2024 nelle sale italiane di Spy x Family Code: White, abbiamo raccolto 5 curiosità sul celebre anime, e ovviamente sui suoi personaggi, che potreste non conoscere ...movieplayer

Spy x Family Code: White, tutto quello che dovete sapere sul film in arrivo al cinema - È in arrivo anche in Italia il nuovo film di Spy x Family Code: White, ma cosa sappiamo su questo film Ecco la trama.anime.everyeye

Spy X Family Code: White, la recensione del film evento - Spy X Family Code: White, la recensione del film tratto dal manga giapponese. Dal 24 aprile nelle sale cinematografiche.tvserial