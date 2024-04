F1 GP Cina 2024 - griglia di partenza Sprint Race | qualifiche Shootou - pole Norris

Le pagelle delle qualifiche shootout del GP di Cina 2024 di Formula 1, in cui Lando Norris ha conquistato la pole position. Sul circuito di Shanghai, il pilota della McLaren ha fatto la differenza ... (sportface)

Lando Norris ha commentato a caldo la pole position conquistata nelle qualifiche shootout del GP di Cina 2024 di F1: “Non è stato facile guidare in queste condizioni per via della pioggia e ... (sportface)