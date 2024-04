Lazio-Salernitana | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ile isudi, match valido per la trentaduesima giornata di. Allo stadio Olimpico i biancocelesti devono reagire alle ultime sconfitte e provare a lottare ancora per l’Europa, non quella più importante ormai troppo distante, anche in ottica quinto posto. Viceversa, i campani hanno ormai un piede e mezzo inB, ma con una vittoria potrebbero incredibilmente provare a crederci nel rush finale. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 20.45 di venerdì 12 aprile.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Dario Marcolin. SportFace.